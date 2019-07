Orina su tomba madre ex compagno

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - E' stata sorpresa mentre orinava sulla tomba della madre dell'ex compagno. Per questo gesto, compiuto al cimitero di Rivarolo (Torino), una donna di 50 anni è stata denunciata dai carabinieri: si procede per vilipendio delle tombe e per atti persecutori. I militari stanno vagliando anche altri vandalici.

Secondo quanto si è appreso, l'ex compagno è riuscito, con il telefonino, a filmare la donna. Poi ha consegnato le immagini ai carabinieri.