Mirafiori, primo robot sulla linea 500e

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Sarà installato giovedì 11 luglio il primo robot per la nuova linea della Fiat 500 elettrica nello stabilimento di Mirafiori a Torino. All'evento - organizzato in occasione dell'ottantesimo compleanno della fabbrica, inaugurata nel 1939 - parteciperanno la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

L'evento, che ha una rilevanza simbolica, era stato annunciato da Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca, nell'incontro a Palazzo di Città con Appendino e Cirio. La 500 elettrica, prima auto totalmente elettrica realizzata in Italia da Fca, sarà prodotta dall'inizio del prossimo anno e potrebbe debuttare al Salone dell'Auto di Ginevra. Alle Carrozzerie di Mirafiori, dove oggi si produce il suv Maserati Levante, lavorano circa 3.500 persone. La 500 elettrica non dovrebbe essere l'unico nuovo modello destinato alla fabbrica torinese.