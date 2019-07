'Drone Race', i piloti campioni a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Otto squadre dei migliori piloti di droni al mondo si sfideranno con i loro bolidi lanciati fino a 160 km l'ora. Per la prima volta arriva in Italia la 'Drone Race', considerata la Champions League dei droni che ha scelto Torino per la seconda delle 5 tappe del campionato. Appuntamento il 12 e 13 luglio ai Murazzi dove sarà allestita la pista che vedrà gareggiare i team con i loro droni LED-lit. Previsto anche il Drone Village dove conoscere i piloti, imparare a far volare i droni e cimentarsi in voli virtuali con Dcl The Game. Per la sindaca Chiara Appendino "questa è una città che guarda al futuro, alla sua capacità di innovare, che vuol essere attrattiva per i giovani. Questo evento si posiziona perfettamente in questo percorso. Non è solo un gioco, il futuro sta qui". Per la 'Drone Race' - spiega l'assessora all'Innovazione Paola Pisano - "è stato anche sviluppato un videogioco ambientato nella nostra città che sarà utilizzato anche per le qualificazioni delle prossime gare".