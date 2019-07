CityAROUND, Torino a piedi o in bici

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Visitare la città, a piedi o in bici, tenendola nel palmo di una mano: da oggi è possibile con CityAROUND, l'app gratuita, sviluppata da Panorami Elettronici con Turismo Torino, ToBike, Federagit Piemonte, Guide Turistiche Italia e grazie al supporto tecnologico di Synesthesia e Global Business Solution. CityAROUND 'Free App-the best city sightseeing tours on foot & by bike' permette di scegliere, grazie a un sistema di navigazione dove vengono caricati circuiti ad anello, l'itinerario preferito e iniziare l'esplorazione. Ogni circuito è selezionato in base a caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali con informazioni multimediali sui principali punti di interesse. "Fare sistema con altre aziende attraverso lo sviluppo di software è il nostro obiettivo per il sostegno del territorio. La progettazione dell'app CityAround su iOS e Android è frutto di una collaborazione attenta ai contenuti importanti, come l'apertura agli utenti diversamente abili" spiega Riccardo Recalchi, ad di Synesthesia.