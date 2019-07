Ciclismo: Giro Rosa,tutto pronto per via

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Cassano Spinola, la località piemontese in provincia di Alessandria, ha dato il benvenuto alle 24 squadre e alle 144 atlete che da domani gareggeranno nella 30/a edizione del Giro Rosa Iccrea. Accoglienza calorosa per le campionesse, tra loro Annemiek Van Vleuten, tornata per bissare la vittoria ottenuta nel 2018. Numerose le avversarie che proveranno a dare filo da torcere all'olandese, incluse le italiane Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin, Erica Magnaldi e Tatiana Guderzo, la campionessa olimpica e mondiale in carica Anna Van der Breggen e Marianne Vos, la scalatrice australiana Amanda Spratt, la danese Cecilie Uttup Ludwig, la polacca Katarzyna Niewiadoma e la sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio. E alla vigilia del via è stato ufficializzato l'annullamento del Passo Gavia, a causa del problema di una frana, e l'arrivo della quinta tappa è spostato ai laghi di Cancano.