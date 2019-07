Aumenta lotta a zanzare nei cimiteri

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Lotta alle zanzare nei cimiteri, tra i luoghi preferiti dai fastidiosi insetti per la presenza di acqua nelle fontane, nei tombini e nelle caditoie, ma soprattutto per i vasetti con i fiori freschi e i sottovasi delle piante. Comune, AFC (società pubblica della Città che gestisce i servizi cimiteriali) e IPLA (Istituto per le piante da legno e l'ambiente), promuovono una campagna di sensibilizzazione, pubblicando cartelli e brochure con gli accorgimenti da adottare. Ma la lotta alle zanzare prosegue anche con i "trattamenti ad alto impatto": la prossima disinfestazione notturna dell'IPLA nei cimiteri è in programma la sera del 7 luglio. "Sino ad ottobre - spiega AFC - sono previsti interventi una o due volte, anche di più, se necessario". Vengono utilizzati fumiganti da terra oppure cannoni che sparano l'insetticida. Dallo scorso anno nei sotterranei viene utilizzato un sistema meno nocivo: trappole a forma di vaso che servono ad attirare le zanzare prima che trovino l'acqua dove deporre le uova.