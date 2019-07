Tumori: Candiolo investe 100 milioni

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - L'istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo, l'unico Irccs del Piemonte, raddoppia gli spazi a disposizione di medici, ricercatori e pazienti "per sconfiggere il cancro". Ad annunciare l'investimento, 100 milioni di euro, è la presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale della Fondazione. "Vogliamo mettere a disposizione dei nostri medici e ricercatori - afferma - gli strumenti migliori".