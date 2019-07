Pronte scuole del futuro Pascoli e Fermi

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Le scuole del futuro - gli istituti Enrico Fermi al Lingotto e Giovanni Pascoli a Cit Turin - sono pronte. Sono accoglienti, belle, con spazi di apprendimento flessibili e modulari. A settembre, quando comincerà il nuovo anno scolastico, alunni e professori torneranno in aula.

I radicali interventi di riqualificazione previsti dal progetto Torino fa scuola - promosso da Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo, con Città di Torino e Fondazione per la Scuola - sono terminati. Lo stato di avanzamento dei lavori, avviati un anno fa e proseguiti nei tempi previsti con un costo complessivo di 11 milioni, è stato illustrato dagli architetti Alberto Bottero e Simona Della Rocca per la Scuola Fermi, Silvia Minutolo e Domenico Racca per la Scuola Pascoli. Presenti anche Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, Antonietta Di Martino, assessore comunale all'Edilizia Scolastica.