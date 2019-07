Piemonte, ok Corte Conti bilancio 2018

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - La Corte dei Conti "parifica in tutte le sue componenti il Rendiconto dell'esercizio 2018 della Regione Piemonte, con la sola eccezione dei capitoli nei quali vi siano spese finanziate con l'applicazione di accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione dell'anno precedente".

Con queste parole la presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, Maria Teresa Polito, ha comunicato il giudizio di parifica del bilancio 2018 della Regione, alla fine dell'udienza di questa mattina.

"La volontà del nuovo governo regionale - sottolinea il governatore Alberto Cirio - è quella di garantire il rigore della spesa pubblica e proseguire l'attività di risanamento messa in campo dal mio predecessore Sergio Chiamparino. Faremo tesoro delle segnalazioni pervenute dalla Corte dei Conti siamo disponibili a momenti di confronto anche nel corso dell'anno per arrivare al giudizio di parifica che auspichiamo di poter ottenere anche in futuro, magari con meno criticità di oggi".