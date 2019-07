Juve: terza partita in Asia a Seul

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Una terza partita si aggiunge nel calendario del tour estivo della Juventus in Asia. Il 26 luglio, alle 13 italiane, i bianconeri giocheranno a Seul, contro il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie coreana. Il match si giocherà al World Cup Stadium, impianto da 67 mila posti. In precedenza, la Juventus giocherà, per l'International Champions Cup, il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham e il 24 a Nanchino contro l'Inter.

Ritornata in Europa, la Juventus disputerà ancora una partita per la International Champions Cup, sabato 10 agosto alle 18 contro l'Atletico Madrid a Stoccolma.