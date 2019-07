Consoli apre 5/o Festival Occit'amo

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Carmen Consoli inaugura l'8 luglio a Saluzzo, alla Fondazione Amleto Bertoni, la quinta edizione di Occit'amo 2019, il Festival delle Terre del Monviso, in programma fino al 15 agosto 2019.

Il concerto della cantautrice siciliana da' il via alla grande festa dell'estate promossa per scoprire la musica, la cultura occitana e le tradizioni popolari. Palcoscenico della manifestazione sono le Valli e le terre del Monviso, con incursioni oltralpe, tra paesaggi alpini, castelli, dimore storiche e chiese medievali. In tutto 6 weekend nelle Valli Stura, Maira, Po-Bronda e Infernotto, nella Pianura del saluzzese, nelle Valli Varaita e Grana, in cui si mescolano musica, spettacoli, cultura ed enogastronomia. Con 20 gruppi musicali provenienti da tutta Italia e dalla Francia, scrittori e cantanti che fanno letteratura, esponenti di una cultura che va dalla Provenza all'Italia, passando per la Lengua d'oc e i diversi patois del territorio.