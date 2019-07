Uncem rilancia il commercio in montagna

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Sostenere l'imprenditoria dei piccoli esercizi commerciali dei paesi di valle rivitalizzando, dal punto di vista economico e sociale, le aree collinari e montane del nostro territorio. E' l'obiettivo della campagna 'Io compro in valle: il mio paese vivrà' rilanciata dalla Camera di Commercio di Cuneo in collaborazione con Uncem per sensibilizzare turisti e cittadini sulla fragilità delle attività presenti nei paesi montani e rurali della provincia Granda.

L'appello a fare la spesa in zona compare su manifesti e vetrofanie distribuite nei comuni di montagna e dell'Alta Langa.

"C'è un mondo, operoso e discreto - dice il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello - coraggioso e determinato che, a livello di immagine, continua ad aver bisogno di attenzione e sostegno". "Rilanciamo una campagna che è culturale, sociale, economica - aggiunge il presidente Uncem, Marco Bussone -. E' un antidoto alla desertificazione commerciale che riguarda 90 Comuni in Piemonte, purtroppo in aumento".