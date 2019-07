Pecore senz'acqua,sequestrata stalla Vco

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 2 LUG - Una stalla e l'intero gregge sono stati sequestrati a un allevatore per le condizioni igieniche carenti. E' l'intervento fatto dagli agenti della stazione Carabinieri Forestale di Domodossola (VCO) in località 'Bosco' nel Comune di Crevoladossola. L'accertamento è stato fatto assieme a due medici del servizio veterinario dell'Asl di Domodossola.

"Abbiamo rilevato - spiegano i carabinieri - condizioni sanitarie estremamente gravi per la sopravvivenza stessa degli animali. Le pecore avevano il vello ricoperto da fango misto a feci ed insetti. Il luogo di detenzione aveva dimensioni estremamente ridotte per ospitare i 12 ovini, con insufficienti condizioni di luce. L'abbeveratoio risultava completamente vuoto e le pecore palesavano un evidente stato di carenza nutrizionale".

Il detentore della stalla e il proprietario degli animali, padre e figlio, entrambi di Crevoladossola, sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura di Verbania.