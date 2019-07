Maltempo, allerta gialla a nord del Po

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Ancora temporali sul Piemonte, con allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. L'aggiornamento meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore dopo una giornata di rimonta dell'alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio.

Le piogge più intense sono attese - spiega Arpa - sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali e sulle pianure adiacenti. Temporanea pausa domani mattina, domani altri temporali ma meno forti e temperature massime in calo di 3-4 gradi riportandosi su valori prossimi alla norma del periodo.

Le maggiori precipitazioni di ieri sono state registrate a Oropa, 65 mm in totale con un massimo di 42 mm in un'ora, Valdieri (Cuneo), 44 mm, Beaulard (Torino), 43, Torino, 37. Nel Torinese sono state registrate raffiche di vento intorno ai 60 kmh.