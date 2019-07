All'Idroscalo il Festival dei Giovani

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - E' il più grande appuntamento remiero nazionale in ambito giovanile, con oltre 1.500 atleti provenienti da oltre 120 società in rappresentanza di tutta Italia. Il Festival dei Giovani taglia il traguardo della 30/esima edizione e, per la prima volta, si svolge all'Idroscalo di Milano. In programma 3 giorni di finali, a partire da venerdì 5 luglio, ma anche giochi e divertimento a terra.

L'evento si svolge sotto la regia tecnica congiunta del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Canottaggio con Idroscalo Club. Il campo di regata è lo stesso che nel 2003 ospitò l'ultima edizione tricolore di un Campionato del Mondo Assoluto. I risultati delle singole sfide portano all'attribuzione di un punteggio che permette di incoronare la società più forte d'Italia nel settore under14.

A terra anche un villaggio dello sport, grazie alla partnership con Kinder+Sport che attraverso il progetto "Joy of Moving" punta a diffondere la pratica sportiva come sana abitudine quotidiana per i più giovani.