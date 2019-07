Moto, vendite +2,9 a giugno in Italia

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - A giugno le immatricolazioni di due ruote, moto e scooter superiori ai 50cc, totalizzano 28.363 unità, pari al +2,9%. I dati sono di Confindustria Ancma.

Stabili le vendite delle moto (+0,7% con 10.839 unità), gli scooter registrano 17.524 immatricolazioni (+4,3%). Perdono invece volumi i cinquantini, con 2.318 vendite e un -3,7%. In totale da gennaio sono stati immatricolati 138.780 veicoli (+6,4%), di cui scooter con 75.719 pezzi pari al +5%, mentre le moto con 63.061 unità mostrano una dinamica più significativa pari al +8,2%. Calano i ciclomotori, moto e scooter 50cc, che fanno segnare un -2,6%.

"Il quadro economico e politico - sottolinea Confindustria Ancma - presenta elementi di incertezza, questo non aiuta i consumi. Fino ad oggi il settore è stato in controtendenza, fornendo un contributo positivo. Auspichiamo che le proposte di riforma del Codice della Strada arrivino in porto" e che "gli incentivi per i veicoli elettrici possano esprimere una potenzialità di crescita che certamente esiste".