Liam Gallagher apre tour a Collisioni

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Parte il 4 luglio da Barolo, nelle Langhe, al festival Collisioni, il nuovo tour mondiale dell'ex leader degli Oasis, Liam Gallagher, che presenta in anteprima le canzoni del suo secondo album da solista 'Why me? Why not'.

Su tutte le radio, nelle scorse settimane, sono già arrivati i singoli 'Shock-Wave' e 'The River', brani del nuovo album 'Why me? Why Not' annunciato il 12 giugno e in uscita il 20 settembre.

Il nuovo album dell'ex ragazzo Oasis arriva dopo i due anni di silenzio che seguirono l'uscita del suo primo fortunato debutto da solista con il disco 'As You Were' del 2017. Il concerto di Gallagher apre anche il lungo weekend di concerti per Collisioni che vede sul palco, il 5 luglio, Carl Brave e Max Gazzè con Rkomi e Daniele Silvestri; sabato 6 luglio, Maneskin e Salmo; domenica 7 Thirty Seconds To Mars. Sabato 6, anche le altre piazze di Barolo ospiteranno grandi cantanti quali Ornella Vanoni, Al Bano e Mahmood.