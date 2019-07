Lavazza a Wimbledon, mezzo milione caffè

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Lavazza torna sui campi di Wimbledon, per il nono anno consecutivo, dando vita al bar più grande del mondo. Cento i baristi impegnati nella preparazione di oltre 500mila caffè per una esperienza "More than Italian", come recita la campagna trasmessa in tutto il Regno Unito e dedicata al rapporto tra Lavazza e il tennis. L'azienda è l'unico brand del settore food&beverage, al mondo, partner di tutti e quattro i tornei del Grande Slam con più di un milione di caffè serviti l'anno sui campi dei suoi tornei.

Wimbledon, come Roland Garros, Us Open e Australian Open, sono veri e propri eventi sociali, che vanno oltre le competizioni. Caratteristiche ci si sposano alla perfezione con la strategia di internazionalizzazione dell'azienda torrefattrice in mercati chiave per il suo ulteriore sviluppo.

Diffondere e far apprezzare la vera cultura del caffè italiano è la mission di questa partnership, che - novità di quest'anno - si avvale della collaborazione con Angelique Kerber, ambasciatrice del marchio.