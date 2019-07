Juve: Pellegrini, ansioso di iniziare

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - "Inizia un nuovo percorso, che intraprenderò con tutto l'entusiasmo possibile come ho sempre fatto". Prime parole da giocatore della Juventus per Luca Pellegrini. "Sono onorato di essere entrato a far parte del club più titolato in Italia, e tra i più titolati al mondo. Non vedo l'ora di cominciare questo nuovo cammino!", scrive su Instagram il giovane terzino prelevato dalla Roma nell'operazione che ha portato Leonardo Spinazzola a compiere il percorso inverso.

Al club giallorosso andranno nei prossimi tre esercizi 22 milioni di euro per il calciatore, che ha sottoscritto con i bianconeri un contratto quadriennale. "Prima di iniziare questa nuova avventura, volevo ringraziare l'AS Roma per questi anni passati insieme, per il percorso del settore giovanile dove sono arrivati tanti trofei e grandi traguardi, fino ad arrivare in prima squadra - è il ringraziamento di Pellegrini alla sua ex squadra -. Sono entrato 8 anni fa che ero un bambino, e adesso ne esco da persona più matura".