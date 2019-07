Higuain torna alla Juventus

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Il Chelsea saluta Gonzalo Higuain che, in attesa di eventuali sviluppi di mercato, torna dunque alla Juventus. Si chiude dunque, almeno per ora, l'avventura in Premier League dell'attaccante argentino, approdato ai Blues a gennaio: il club londinese non ha riscattato il 'Pipita'. Sul centravanti ex Napoli, che non rientrerebbe nei piani della società bianconera, è molto attiva la Roma, anche se più volte sia il calciatore che il suo entourage hanno espresso la volontà di giocare in Serie A esclusivamente con la maglia della Juventus.