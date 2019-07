Centro Amazon Torrazza, prima spedizione

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Il centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, è operativo. E' stata effettuata la prima spedizione: un mascara che è stato impacchettato e spedito a un cliente residente a Firenze.

Il magazzino si sviluppa su una superficie di 60.000 metri quadri e rappresenta il quarto centro di distribuzione Amazon in Italia dopo Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti) e Vercelli. "Possiamo contare su un nuovo magazzino all'avanguardia che ci aiuterà a mantenere il nostro impegno nel fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, aiutandoci a gestire la crescita della domanda a cui stiamo assistendo sia in Italia sia in Europa" commenta il responsabile del nuovo centro di distribuzione, Salvatore Schembri Volpe.

Amazon ha investito 150 milioni di euro nel nuovo centro, secondo in Italia a essere dotato della moderna tecnologia Amazon Robotics. Entro tre anni nasceranno 1.200 posti di lavoro a tempo indeterminato.