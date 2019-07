Carrello spesa più ricco, non per tutti

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Il carrello delle famiglie torinesi è più ricco: la spesa media mensile nel 2018 è di 2.541 euro, in lieve aumento rispetto all'anno precedente, ma è il valore più alto degli ultimi dieci anno. Sono notevoli però i divari di spesa e risparmio tra le famiglie in condizioni di benessere e le famiglie autosufficienti. Emerge dall'indagine della Camera di Commercio di Torino sulla base di un campione rappresentativo di 240 famiglie torinesi. "Per la prima volta monitoriamo le differenze di consumo dovute alla diversa condizione economia delle famiglie, che impattano su tipologie di spesa come salute e abbigliamento", spiega il presidente Vincenzo Ilotte.

Solo il 20% delle famiglie autosufficienti riesce ad accantonare parte del proprio reddito contro il 74% delle famiglie benestanti. I nuclei autosufficienti spendono 69 euro in meno in vacanze e fino a 99 euro in meno per cure sanitarie.

In crescita il commercio on line, il ricorso al pagamento rateale e gli acquisti di beni di seconda mano.