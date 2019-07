Allasia presidente Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Il leghista Stefano Allasia, ex parlamentare, è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Lo ha eletto con 33 voti su 51 la nuova Assemblea legislativa, insediata questo pomeriggio a Palazzo Lascaris. A presiedere l'aula durante l'operazione di voto, il consigliere più anziano Mauro Salizzoni, noto chirurgo dei trapianti esponente del Pd.

Alla seduta di insediamento sono presenti il presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio, e l'ex governatore Sergio Chiamparino, ora seduto nei banchi dell'opposizione.

All'ingresso in aula, Cirio ha salutato Chiamparino con una stretta di mano e un abbraccio.

Nuovi vicepresidenti del Consiglio regionale piemontese sono l'azzurro Franco Graglia, già consigliere nella passata legislatura, per la maggioranza, e il Pd Mauro Salizzoni, chirurgo dei trapianti, per la minoranza. Sono stati eletti rispettivamente con 51 e 31 voti.