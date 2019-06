Piemonte, s'insedia Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Si insedia domani, lunedì 1 luglio, il nuovo Consiglio regionale del Piemonte. La seduta, alle 14.30, sarà presieduta dal membro del Consiglio più anziano di età, assistito dai due membri più giovani con funzione di segretari. All'ordine del giorno le eventuali surroghe di chi abbia esercitato l'opzione, in quanto eletto in due liste, con la proclamazione dei consiglieri subentranti. Si procederà poi all'elezione dell'ufficio di presidenza, ovvero presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Un vicepresidente e un segretario devono essere espressi dalle minoranze.

L'elezione del presidente del Consiglio è a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta. Se nessuno la ottiene, si procederà al ballottaggio tra chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano.

Scrutinio segreto anche per gli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

Dopo il discorso inaugurare le presidente del Consiglio, il presidente Cirio presenterà la giunta e il programma di governo.