Vincitrici Biennale Venezia a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - L'opera vincitrice del Leone d'Oro come miglior partecipazione nazionale alla 58/a Esposizione Internazionale d'Arte-Biennale di Venezia, Sun & Sea (Marina), nel Padiglione Lituano, è protagonista domenica 30 giugno al Museo di Arte Contemporanea - Castello di Rivoli di un incontro sulla consapevolezza contemporanea dei cambiamenti climatici.

A parlarne sono le autrici dell'opera vincitrice, Rugile Bardziukaite, Vaiva Grainyte e Lina Lapelyte, che hanno partecipato alla Biennale come rappresentanti della Lituania.

Le tre donne hanno trasformato, per la Biennale in corso, gli spazi interni della Marina Militare dell'Arsenale in una grande spiaggia illuminata artificialmente, dove un gruppo di vacanzieri in costume è sdraiato su asciugamani colorati come sotto il sole. Dalla balconata sovrastante il pubblico può assistere alla scena osservandola a volo di uccello, dalla stessa prospettiva del sole. I bagnanti intanto cantano in coro i loro timori sul loro futuro e sul futuro della terra.