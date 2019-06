Pecchia nuovo allenatore Juventus U23

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Ad annunciarlo è lo stesso club sul proprio sito internet. Ex calciatore del Napoli, ma anche della Juventus con cui ha disputato la stagione 1997-1998, del club partenopeo Pecchia è stato anche il secondo allenatore con Rafa Benitez. Da tecnico ha anche allenato Foggia, Gubbio, Latina e, come vice, anche Real Madrid e Newcastle. Con il Verona ha ottenuto la promozione dalla B alla A nella stagione 2016-2017.

nell'ultima stagione ha vissuto una esperienza in Giappone, con l'Avispa Fukuoka.