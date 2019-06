Controlli antidroga carabinieri Val Susa

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Susa per reprimere reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e la circolazione stradale.

Tre uomini, rispettivamente residenti in Bruzolo (TO), Bussoleno (TO) e Torino, sono stati sorpresi alla guida sotto l'effetto di hashish e cocaina. Due di loro hanno provocato due distinti incidenti stradali, fortunatamente senza feriti.

Nello stesso servizio i carabinieri hanno ritirato 3 patenti di guida e sequestrato 3 auto poiché sprovviste di copertura assicurativa. Altre due denunce sono scattate per una donna di Meana di Susa (TO) trovata in possesso di 3 piante di marjuana dall'altezza di 40 cm ciascuna e per un uomo residente a Oulx (TO) per esser stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di alcune foglie di marjuana.

Specifici servizi antidroga sono stati effettuati anche in alcuni giardini pubblici di Oulx, Susa e Condove.