Antalya, Sonego prima finale in carriera

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Prima finale Atp in carriera per Lorenzo Sonego, raggiunta all''Antalya Open, torneo sui campi in erba della città turca, ultimo appuntamento utile, insieme ad Eastbourne, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.

Il 24enne torinese, n.75 del ranking mondiale, ha battuto in semifinale lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.59 Atp per 6-3 7-6(2), nella ripresa del match sospeso ieri per pioggia. In finale troverà il Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, n.82 Atp, anche lui approdato per la prima volta all'ultimo atto di un torneo del circuito maggiore.