Si cerca una escursionista sul Monviso

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Un'escursionista di 55 anni risulta dispersa in valle Po, alle pendici del Monviso. La donna non è rientrata ieri dopo un'escursione giornaliera. La sua auto è stata trovata nel parcheggio di Pian del Re, a quota 2.000 metri, il punto più alto raggiungibile in auto da cui partono i principali sentieri della valle. Le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, condotte anche con l'ausilio di un elicottero, hanno finora dato esito negativo. Anche i rifugi della zona non hanno segnalato alcun passaggio.

Le squadre a terra stanno battendo i sentieri. Sono attese in zona tre unità cinofile molecolari: inizieranno a lavorare col buio, che offre condizioni ideali per i cani; l'aumento dell'umidità favorisce infatti l'emersione degli odori e l'assenza di brezza.

Alle ricerche collabora carabinieri, soccorso alpino della guardia di finanza e vigili del fuoco.