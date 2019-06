Roma-Juve: Lu.Pellegrini per Spinazzola

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Scambio di terzini tra Roma e Juventus. Giallorossi e bianconeri hanno deciso di confezionare l'operazione che porterà Leonardo Spinazzola alla corte di Fonseca e Luca Pellegrini a quella di Sarri. L'ex atalantino domani alle 10 sarà a Villa Stuart per essere sottoposto alle consuete visite mediche. I bianconeri nell'operazione incasseranno anche 10 milioni, frutto delle differenti valutazioni di mercato dei due esterni (il cartellino di Spinazzola è stato valutato 25 milioni, mentre il giovane nazionale Under 20 'solo' 15). Spinazzola firmerà con la società di Trigoria un accordo di cinque anni a circa 3 milioni a stagione, un ingaggio superiore rispetto a quello percepito a Torino (1,7). Per la fumata bianca mancano adesso gli ultimi dettagli tra Pellegrini e la Juventus. Sempre sullo stessa asse Roma-Torino si sta valutando anche la chiusura di un'altra operazione che coinvolgerebbe due elementi della Primavera, Cangiano (Roma) e Petrelli (Juve).