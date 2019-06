Regio Torino, Graziosi farà selezione

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - "Voglio bene a questo teatro e considerato che da un anno ci lavoro a testa bassa e ho imparato a conoscerlo in ogni sfumatura, mi presenterò alla selezione che la Praxi farà per individuare il sovrintendente. Mi rimetto ancora una volta a servizio dell'amministrazione, come ho sempre fatto". Lo ha detto all'ANSA il sovrintendente pro-tempore del Teatro Regio di Torino, William Graziosi.

Il consiglio di indirizzo e la sindaca Chiara Appendino avevano pensato a una procedura comparativa per individuare la nuova figura, ma considerati i tempi, in una riunione fiume, è stato deciso per una più veloce selezione ad opera della società Praxi che ha già lavorato un anno fa per selezionare il futuro direttore del Museo del Cinema di Torino.

"Conosco bene il piano di sviluppo varato anche dal ministro Bonisoli per mettere in sicurezza il Regio - ha aggiunto Graziosi - perché ho contribuito in prima persona alla sua estensione, mi spiacerebbe abbandonare ora questo percorso".