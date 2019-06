Questore, sgomberi? C'è un calendario

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - "C'è un calendario di sgomberi, messo a punto dalla Prefettura insieme ad altri enti valutando priorità e circostanze. Lo stiamo rispettando". Lo ha dichiarato Giuseppe De Matteis, questore di Torino, in merito all'operazione svolta stamani dalla polizia in via Borgo Dora 39. "Questa attività - spiega - era prevista da alcuni mesi. Tra le prossime tappe ci sarà il Moi".

"La priorità - spiega De Matteis - è trovare una sistemazione alle fasce deboli, non lasciare dei minori senza una casa e trovare loro una collocazione adeguata". "Tra le criticità - aggiunge il questore - si prendono in considerazione subito le situazioni di pericolo strutturale e a rischio. Ovviamente, per uno sgombero, ci deve essere il requisito minimo della denuncia.

Come forza pubblica interveniamo quando il percorso è definito.

C'è una lista d'attesa per accedere agli alloggi popolari che va rispettata".