Polizia sgombera casa occupata a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - E' stata sgomberata a Torino dalla polizia una palazzina in via Borgo Dora 39 occupata dallo scorso settembre da anarchici e famiglie di immigrati stranieri.

Durante le operazioni di polizia, una donna di origini nigeriane, richiedente asilo, prima si è barricata in casa, poi si è buttata dal balcone al primo piano. Soccorsa e medicata in ospedale, ha riportato lievi contusioni.

Il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, ha seguito personalmente le operazioni di sgombero. La palazzina era occupata da circa una ventina persone tra cui due famiglie e altri stranieri. Per le famiglie il Comune ha attivato percorsi di ricollocamento e ha già individuato le abitazioni che verranno messe a disposizione già oggi.