Piemonte, 50 mln per ricerca industriale

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - La Regione Piemonte vara un pacchetto di misure da oltre 50 milioni per il sostegno della ricerca industriale. I provvedimenti partiranno a metà luglio.

Riguarderanno aerospazio, automotive, meccatronica, chimica verde, agroalimentare, tessile e sanità. Sono previsti voucher per la ricerca, sostegno alle start-up e servizi per le pmi.

"Ho proceduto in continuità con il lavoro di chi mi ha preceduto - ha detto il governatore Alberto Cirio illustrando le iniziative con gli assessori Andrea Tronzano e Matteo Marnati - ma inserendo un elemento che caratterizzasse il nuovo governo regionale. Abbiamo fatto in modo che ai fondi possano accedere anche le imprese piccole, che di solito faticano di più perché non sono strutturate in modo da poter partecipare ai bandi".

Le risorse andranno per 16 milioni su una nuova piattaforma che prevede l'attivazione di apprendistati in alta formazione, per 19 in voucher per l'accesso alle infrastrutture di ricerca, per 10 alle start-up e per 6,5 alle pmi.