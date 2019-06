E. League, Torino verso preliminari

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - La Roma sarà promossa direttamente ai gironi di Europa League al posto del Milan e il Torino entrerà nella competizione dai preliminari, al posto dei giallorossi. Manca ancora l'ufficialità ma, come confermano in ambienti Uefa, è quello che succederà alla luce dell'accordo raggiunto dal Milan con la Uefa davanti al Tas, che prevede l'esclusione per la prossima stagione dalla coppe europee per i rossoneri, qualificati quarti nello scorso campionato, davanti appunto a Roma e Torino.

Come si legge nel consent award, il Tas era tenuto a pubblicare l'accordo, raggiunto fra il 24 e il 25 giugno fra Milan e Uefa, non oltre la data di oggi, per consentire certezza sull'identità dei club partecipanti alle competizioni europee 2019/2020.