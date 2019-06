Troppo caldo? Andate in biblioteca

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - A Settimo Torinese, città di 46 mila abitanti alle porte di Torino, si sfugge alla canicola andando in biblioteca. Questa la soluzione contro "l'emergenza caldo" che l'amministrazione del Comune ha indicato sulla propria pagina Facebook. "Viste le temperature particolarmente elevate di questi giorni - si legge - si ricorda ai cittadini, fatti salvi i consigli ricorrenti in queste situazioni (bere molti liquidi, pasti leggeri e non uscire nelle ore più calde del giorno) che la Biblioteca Archimede è il luogo del refrigerio indicato dal Comune".

L'indicazione è rivolta soprattutto ad anziani e bambini, che sono "le persone maggiormente esposte ai rischi provocati dal caldo torrido". La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, e al sabato dalle 9 alle 19.