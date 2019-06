Spettacolo per Faletti a 5 anni morte

(ANSA) - ASTI, 27 GIU - 'Il Giumbotto di Carlino' in ricordo di Giorgio Faletti, a cinque anni dalla scomparsa del comico astigiano, è lo spettacolo che apre il festival musicale ed enogastronomico 'Monferrato On Stage', che anima l'estate in 17 Comuni del Monferrato fino al 20 settembre. Va in scena domenica 30 giugno proprio nella piazza di Passerano Marmorito, piccolo Comune astigiano di cui il cabarettista parlava spesso nelle sue gag.

La serata, ideata e condotta dal musicista, giornalista e autore Ezio Guaitamacchi, amico di Faletti, ripercorre la carriera di Faletti - spiegano i promotori - "artista poliedrico, comico, attore, cantautore e soprattutto scrittore, attraverso alcuni video delle sue celebri esibizioni, racconti, aneddoti e musica". Salgono sul palco anche la moglie Roberta Faletti, il cantautore Alberto Fortis, la cantautrice Andrea Mirò e l'attrice Chiara Buratti. Prevista un'esibizione tratta dallo spettacolo teatrale 'L'ultimo giorno di sole', andato in scena postumo.