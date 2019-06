Sarri:Mia Juve saprà vincere e divertire

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - "Divertirsi e far divertire, coniugando vittorie e risultati positivi". Punta in alto, Maurizio Sarri. "Proveremo ad allungare la striscia di vittorie, anche se non sarà facile - dice nella prima intervista a Juventus Tv -. La Juve in Europa rappresenta una delle 10 società di massimo livello e il fatto che, di queste 10, cinque siano inglesi la dice lunga sul quadro in cui ci muoviamo. Qui stiamo parlando dei massimi sistemi e delle difficoltà, ma alla fine ti alzi la mattina e l'obiettivo è vincere".