Piemonte, caldo record a giugno

(ANSA) - TORINO , 27 GIU - Oltre quaranta gradi oggi nel sud del Piemonte, 38 nel centro di Torino, ma, in attesa dei dati definitivi, é stata ieri la giornata più calda in Piemonte a giugno, battendo un record che durava da 62 anni. Lo dice Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

"L'alta pressione con i valori massimi sulla Francia - spiega Arpa - sta determinando sul territorio piemontese un'anomalia termica di circa 9 gradi centigradi rispetto alla norma dell'ultima decade di giugno". Il valore medio ieri é stato di 30°C, per le temperature massime, sulla regione. Caldissimo fino in quota, con i 7.5 gradi della Capanna Margherita, il rifugio a 4.560 metri sul Monte Rosa.