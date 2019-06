"La A frizzante a livello di allenatori"

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - "Sarà una Serie A frizzante a livello di allenatori". Questa la previsione di Maurizio Sarri sulla corsa-scudetto, in cui la 'sua' Juventus partirà ancora favorita, dopo avere vinto otto campionati di fila. "C'è il ritorno di Conte in una società importante, Giampaolo finalmente arriva in un grande club - osserva il tecnico, ai microfoni di Juventus Tv -. Poi, Ancelotti a Napoli, Fonseca ha grandi doti e al Sassuolo c'è l'emergente De Zerbi. Credo possa innescarsi qualcosa di nuovo: rispetto alla Premier abbiamo in Italia più organizzazione societaria e tattica".