Kappa FuturFestival al Parco Dora

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Sono attese 50.000 persone da 100 nazioni al Kappa FuturFestival, la due giorni prodotta da Movement Entertainment, dedicata alla musica elettronica e arti digitali, al Parco Dora di Torino il 6 e 7 luglio.

Da mezzogiorno a mezzanotte, 70 dj si alterneranno sui 4 palchi dislocati nel Parco per 24 ore di musica nei due giorni con con i nomi più acclamati della scena mondiale che conferma Kappa FuturFestival un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica. E' l'unico festival italiano e il trentesimo al mondo segnalato da DJMag Uk, rivista inglese di riferimento della scena club culture internazionale, a fianco di giganti come Glastonbury, Coachella, Tomorrowland e Sonar. Oltre 15 milioni di euro la ricaduta economica stimata per il territorio.

Attese leggende come Richie Hawtin o Carl Cox e nuove trionfatrici della scena techno-house globale come Amelie Lens, Peggy Gou e Charlotte De Witte. Saliranno sul palco anche Seth Troxler, Solomun e il terzetto Apollonia oltre a Jamie Jones.