Inalpi e Coldiretti,accordo su latte Uht

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Un latte uht proveniente da una filiera piemontese controllata, garantita e trasparente: è il progetto messo a punto da Inalpi e Coldiretti, presentato presso la gelateria torinese Pepino.

"E' un prodotto che va a contatto con il consumatore, porta valore non all'azienda ma al progetto di filiera corta certificata e garantita del latte piemontese", spiega Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi. "Una sfida possibile - sottolinea Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte - grazie alla collaborazione decennale con Inalpi e Compral Latte, cooperativa di 230 allevatori e raccoglie oltre 5 mila quintali di latte al giorno, nata per produrre latte in polvere. Un accordo sancito sulla base del prezzo indicizzato che Inalpi ha adottato premiando, a prescindere dal mercato, il valore di quanto conferito dai nostri allevatori". Inalpi ha raggiunto un accordo con la gelateria Pepino che utilizzerà il suo latte, ma anche panna e burro. Una linea biologica esordirà per gli 80 anni del Pinguino Pepino.