Furti in banca,raffica colpi nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 27 GIU - Raffica di furti in banca la scorsa notte nel Cuneese. Sono quattro gli istituti di credito che, tra le 2 e le 5, hanno ricevuto la 'visita' dei ladri, forse la stessa banda. I colpi a Cuneo, Margarita, Peveragno e Carrù.

Colpite le filiali di diversi istituti di credito: Ubi, Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio di Savigliano e una banca di credito cooperativo.

La banda, almeno quattro persone, è passata dal retro in tutti e quattro i casi, sfondando le porte laterali degli istituti e portano via i soldi della cassa continua, il cosiddetto 'roller cash'. Ancora da quantificare il bottino e l'ammontare dei danni causati dalle intrusioni, su cui indaga la Squadra mobile della polizia, sezione reati contro il patrimonio, che ha già acquisito le immagini della videosorveglianza. Le banche questa mattina sono rimaste chiuse.