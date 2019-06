Caldo: black out elettrici a Torino, tecnici Iren al lavoro

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Piccoli black out elettrici, oggi a Torino, nei quartieri Santa Rita, Mirafiori e in centro città, a causa del caldo torrido. "Le condizioni di questi giorni sono le peggiori possibili per una rete di distribuzione elettrica interrata - spiegano i tecnici di Iren - Le alte temperature e le giornate più lunghe dell'anno sottopongono i cavi a un forte stress termico, rischiando di provocare guasti. I tecnici stanno operando seguendo tutte le procedure previste". (ANSA).