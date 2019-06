Avvocato-estorsore,arrestato coi complic

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Era iniziato come assistenza legale ma si è concluso con minacce e richieste di denaro il rapporto tra un avvocato civilista torinese e una sua cliente.

All'uomo, e a tre complici, i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa è estorsione.

I fatti risalgono al 2010, quando la vittima aveva bisogno di assistenza legale e l'avvocato, a titolo di favore personale, le aveva chiesto di firmare una parcella fittizia di 274mila euro.

Poi, negli anni successivi, aveva continuato a chiederle soldi arrivando a minacciare di incendiarle l'azienda di famiglia.

L'uomo aveva anche assoldato tre malviventi per metterle paura.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dal 2012 al 2019, la vittima ha consegnato alla banda dell'avvocato oltre 50mila euro.