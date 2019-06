Accordo Air France-Klm-Fondazione Musei

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Il Gruppo Air France-Klm e la Fondazione Torino Musei hanno firmato un accordo mirato a promuovere progetti culturali che possano interessare i torinesi, ma anche i visitatori italiani e internazionali.

L'accordo è stato sottoscritto a Palazzo Madama da Jérôme Salemi, direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean, ed Elisabetta Rattalino, Segretario Generale Fondazione Torino Musei.

Air France atterrò a Torino per la prima volta con un volo da Parigi, nel 1972. Da allora il Gruppo Air France-Klm ha sempre più intensificato i voli da e per Torino: Air France attualmente collega Torino e Parigi con 23 voli settimanali, mentre Klm vola ad Amsterdam, dal 2014, con due voli giornalieri. "Da oltre 10 anni collaboriamo con il Museo del Cinema e ora con un'altra prestigiosa istituzione culturale torinese - dice Jerome Salemi - ne siamo orgogliosi". "Per noi questa intesa valorizza il nostri patrimonio e l'offerta culturale della città creando rapporti nuoci", aggiunge Rattalino.