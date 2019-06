Torino Fashion Week nel segno della Cina

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Si apre nel segno della Cina la quarta edizione della Torino Fashion Week, che da domani fino a mercoledì 3 luglio trasforma l'ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola 28 in un palcoscenico pronto ad accogliere le creazioni di oltre 90 stilisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Protagonisti della prima sessione di sfilate, organizzate da TModa con il patrocinio della Città di Torino, saranno infatti i creativi cinesi selezionati dal canale televisivo digitale Globalfashion.tv, dedicato a moda, lusso, arte e design, per il Global Fashion Project.

Sfileranno otto stilisti associati a Cna Federmoda, che sabato parteciperanno alla sfilata dedicata ai protagonisti emergenti del made in Italy indipendente. In passerella anche i progetti di tesi dei 23 studenti del corso di Fashion Design e dei 19 studenti del corso di Design del Gioiello e Accessori dell'Istituto Europeo di Design con il tema 'New classic, new future', che rivisita in chiave moderna iconici capi di abbigliamento del passato.