Scontro fra tir, chiuso tratto To-Mi

(ANSA) - VERCELLI, 26 GIU - Due tamponamenti avvenuti tra mezzi pesanti hanno provocato la chiusura oggi pomeriggio dell'autostrada A4 tra i caselli di Santhià e Carisio (Vercelli).

Nel primo incidente si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, un camion a rimorchio che trasportava latte, e un bilico; in seguito allo scontro, il rimorchio si è ribaltato occupando tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. Il ferito, l'autista di un tir, è stato trasferito all'ospedale di Vercelli dal 118. Presenti in posto polizia stradale e personale di Autostrade.

Un secondo incidente, avvenuto poco distante, ha coinvolto altri tre autoarticolati, uno dei quali trasportava benzina. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere uno degli autisti, rimasto gravemente ferito, trasportato successivamente in ospedale con l'elisoccorso.