Offerta cinese per Comital, nuovo bando

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - È arrivata un offerta irrevocabile dall'azienda cinese Dingsheng Aluminium per Comital e Lamalù, con un deposito cauzionale. Verrà quindi aperto un nuovo bando.

Lo rende noto la Fiom.

"Finalmente una buona notizia per le lavoratrici e i lavoratori della Comital e Lamalù, perché si possono salvare 120 posti di lavoro. Speriamo che in tempi brevi su concluda questa vicenda complicata che dura da quasi due anni", commentano Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom-Cgil e Julia Vermena responsabile di Comital- Lamalù per la Fiom-Cgil. "Questo risultato è stato ottenuto grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno creduto, alla loro tenacia ed è anche uno schiaffo per tutti coloro che avevano già dato per morta la Comital".