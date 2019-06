"Noi meglio in campo che in cucina"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Sempre più forti, noi contro tutti.

Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina". Barbara Bonansea esulta e punge gli 'scettici' all'indomani dell'ennesimo successo delle azzurre della nazionale di calcio ai mondiali di Francia. L'attaccante della Juventus e dell'Italia carica in vista dei quarti di finale in programma sabato contro l'Olanda: "Siamo tra le otto migliori al mondo e non molliamo niente" scrive su Instagram Bonansea, e il post ha ricevuto subito oltre ventimila like.